Realme 6i получит 48 МП камеру и батарею емкостью 5000 мАч

Realme собирается пополнить семейство смартфонов Realme 6 третьим участником 17 марта под названием Realme 6i. Новинка будет работать от SoC Helio G80 и оснащена модулем с четырьмя камерами на задней панели. Основным является 48 МП датчик, который будет работать вместе с сверхширокоугольной 8 МП камрой, 2 МП макро и 2 МП датчиком глубины.

Производитель не разглашает остальные характеристики 6i, но смартфон прошел через FCC в прошлом месяце, подтверждая установленный сзади сканер отпечатков пальцев и 6,5 дюймовый дисплей с каплевидным вырезом. Питать Realme 6i будет батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 18 Вт через порт USB-C. Более подробная информация о Realme 6i должна появиться в ближайшее время.