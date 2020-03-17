Realme 6i вышел в релиз

В последнее время производителям смартфонов достаточно тяжело придумать, как привлечь внимание аудитории со всего мира своими интересными продуктами. Ведь геймер уже видел абсолютно все, все варианты дизайна и начинки, его этим не удивить. Ради привлечения внимания своей аудитории разработчики смартфонов идут на нечто удивительное и делают гаджеты вроде Realme 6i, у которых на даже тыльной панели расположена система сразу из нескольких камер. Благодаря этому пользователь может снимать достаточно качественные фотографии в совершенно разных локациях и при разном освещении, хотя, конечно, большое количество камер еще не говорит о том, что они снимают очень хорошо. Придется подождать, пока появятся первые тесты камер.