Realme 7 5G появился в глобальной продаже

Бренд Realme дал старт глобальным продажам смартфона Realme 7 5G, который может похвастаться поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Обычная цена новинки составляет 20 550 рублей, но сейчас его можно приобрести со скидкой в 20 долларов. Напомним, что смартфон также оснащается платформой MediaTek Dimensity 800U 5G, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1080:2400 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп, 2 и 2 Мп, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флэш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт, боковым дактилоскопом и предустановленной оболочкой Realme UI на базе операционной системы Android 10.

Комментарии и отзывы Realme 7 5G
Обзоры:
Обзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерамиОбзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерами
Обзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камеройОбзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камерой
Обзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартфон с квадрокамерой и NFC
Новости:
Samsung Galaxy Z Fold 3 показали на рендерах

Профильный ресурс LetsGoDigital опубликовал качественные изображения складного смартфона Samsung Galaxy Z...
ZTE дразнит смартфон Axon 30

В этом году компания ZTE выпустит новый смартфон Axon. Теперь компания выпустила рекламный постер, которы...
Смартфон Moto G Stylus (2021) засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench засветился смартфон Moto G Stylus (2021), который еще не бы...
Обзор Mio MiVue C531. Видеорегистратор с выводом предупреждений по камерамОбзор Mio MiVue C531. Видеорегистратор с выводом предупреждений по камерам
Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)
Обзор ThunderX3 TC5. Игровое кресло с усиленной рамойОбзор ThunderX3 TC5. Игровое кресло с усиленной рамой
Обзор ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero. Материнская плата для AMD Ryzen 9 5900XОбзор ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero. Материнская плата для AMD Ryzen 9 5900X
Обзор Elgato Game Capture 4K60 S+. Лучшая внешняя карта захвата для консолейОбзор Elgato Game Capture 4K60 S+. Лучшая внешняя карта захвата для консолей
Intel Xe-HP NEO протестировали в Geekben...
Intel Xe-HP NEO протестировали в GeekbenПримерно прошлым летом появились первые новости о том, что компания Intel планирует выпустить в свет свою...
Смартфон Vivo X60 Pro+ уже доступен для ...
Смартфон Vivo X60 Pro+ уже доступен для Компания Vivo начала принимать предзаказы на еще не представленный официально смартфон X60 Pro+, который ...
ASUS представила игровую мышь ROG Gladiu...
ASUS представила игровую мышь ROG GladiuКомпания ASUS представила на выставке CES игровую мышь ROG Gladius III. Мышь будет доступна в двух версия...
Обзор SVEN RX-G830. Лучшая игровая мышка...
Обзор SVEN RX-G830. Лучшая игровая мышкаНе так давно мы тестировали SVEN RX-G850, недорогая игровая мышка...
Новый iPad получит 10,5-дюймовый дисплей...
Новый iPad получит 10,5-дюймовый дисплейКитайское издание cnBeta поделилось подробностями о девятом поколении планшета Apple iPad. Устройству про...
Релиз Android 11 на OnePlus 7 и 7T перен...
Релиз Android 11 на OnePlus 7 и 7T перенПрошло некоторое время с тех пор, как Android 11 вышел на рынок, и производители смартфонов сейчас работа...
ASUS ROG Zephyrus Duo 15 оснащен новейши...
ASUS ROG Zephyrus Duo 15 оснащен новейшиОбновленный ноутбук ASUS ROG Zephyrus Duo 15 представлен на цифровой выставке CES 2021. ...
Lenovo Tab M7 (2021) замечен на Geekbenc...
Lenovo Tab M7 (2021) замечен на GeekbencПредстоящий планшет Lenovo был замечен на платформе тестирования Geekbench, раскрыв некоторые ключевые ха...
Samsung может прекратить выпуск серии Ga...
Samsung может прекратить выпуск серии GaДо недавнего времени серия Note была флагманом Samsung и единственным телефоном Samsung с функцией S Pen....
Генеральный директор Intel с оптимизмом ...
Генеральный директор Intel с оптимизмом Исполнительный вице-президент Intel Грегори Брайант побеседовал с аналитиками рынка из швейцарского банка...
Motorola Capri Plus получит SoC Snapdrag...
Motorola Capri Plus получит SoC SnapdragНедавно в сети появились подробности о характеристиках смартфона Motorola Capri, а сегодня в базе данных ...
Redmi Note 9 Pro 5G обновили до MIUI 12....
Redmi Note 9 Pro 5G обновили до MIUI 12.Компания Xiaomi начала распространение фирменной прошивки MIUI 12.5 на базе Android 11 для смартфона Redm...
Обзор Nanoleaf Light Panels, Twinkly Strings 2000 см, Philips Hue Play и другие устройства в Razer Chroma SDKОбзор Nanoleaf Light Panels, Twinkly Strings 2000 см, Philips Hue Play и другие устройства в Razer Chroma SDK
Обзор Deepcool Castle 360EX White. Эффективная водянка с защитой от протечекОбзор Deepcool Castle 360EX White. Эффективная водянка с защитой от протечек
Обзор HAIER HG-701. Продуманный электрогриль для любых блюдОбзор HAIER HG-701. Продуманный электрогриль для любых блюд
Обзор Daocam Combo wifi 2ch. Двухканальный сигнатурный видеорегистратор с Wi-FiОбзор Daocam Combo wifi 2ch. Двухканальный сигнатурный видеорегистратор с Wi-Fi
Обзор Vizant-955 NEXT. Двухканальный видеорегистратор зеркало AndroidОбзор Vizant-955 NEXT. Двухканальный видеорегистратор зеркало Android
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor