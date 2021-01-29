Realme 7 5G появился в глобальной продаже

Бренд Realme дал старт глобальным продажам смартфона Realme 7 5G, который может похвастаться поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Обычная цена новинки составляет 20 550 рублей, но сейчас его можно приобрести со скидкой в 20 долларов. Напомним, что смартфон также оснащается платформой MediaTek Dimensity 800U 5G, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1080:2400 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп, 2 и 2 Мп, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флэш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт, боковым дактилоскопом и предустановленной оболочкой Realme UI на базе операционной системы Android 10.