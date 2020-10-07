Realme 7/7 Pro запущен в Европе

Сегодня Realme провела виртуальное мероприятие, где были анонсированы Realme 7 и Realme 7 Pro.

В прошлом месяце realme 7 и realme 7 Pro дебютировали по всему миру. Первый был незначительным обновлением по сравнению со своим предшественником, во втором была добавлена ​​технология быстрой зарядки SuperDart (SuperVOOC 2.0) мощностью 65 Вт, что сделало его самым быстрым зарядным смартфоном в своем сегменте.

Цены Realme 7 в Европе:

4 ГБ + 64 ГБ - 180 евро

6 ГБ + 64 ГБ - 200 евро

8 ГБ + 128 ГБ - 250 евро

Цена Realme 7 Pro

8 ГБ + 128 ГБ - 300 евро

Теперь эти два телефона официально продаются в Европе по более высокой цене.