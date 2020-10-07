Realme 7/7 Pro запущен в Европе

В прошлом месяце realme 7 и realme 7 Pro дебютировали по всему миру. Первый был незначительным обновлением по сравнению со своим предшественником, во втором была добавлена технология быстрой зарядки SuperDart (SuperVOOC 2.0) мощностью 65 Вт, что сделало его самым быстрым зарядным смартфоном в своем сегменте.
Теперь эти два телефона официально продаются в Европе по более высокой цене.
Цены Realme 7 в Европе:
- 4 ГБ + 64 ГБ - 180 евро
- 6 ГБ + 64 ГБ - 200 евро
- 8 ГБ + 128 ГБ - 250 евро
Цена Realme 7 Pro
- 8 ГБ + 128 ГБ - 300 евро