Realme 8 5G будет выпущен 21 апреля в Таиланде

Realme анонсировала смартфоны Realme 8 и Realme 8 Pro в Индии. Теперь компания официально подтвердила, что серия смартфонов Realme 8 5G будет представлена в Таиланде 21 апреля.

Мероприятие по запуску смартфонов Realme 8 5G и Realme 8 Pro 5G 21 апреля в Таиланде в 18:00 по местному времени. Новый телефон Realme с модельным номером RMX3241 был сертифицирован Национальной комиссией по телерадиовещанию и телекоммуникациям ( NBTC ) Таиланда. Этот телефон также был одобрен Федеральной комиссией по связи (FCC).

Сертификация FCC подтвердила наличие ОС Android 11 на базе Realme UI 2.0, двойной 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth, GPS, ГЛОНАСС, BDS и аккумулятор емкостью 5000 мАч. По слухам сети, за производительность будет отвечать процессор Dimensity 700.