Realme 8 5G будет выпущен 21 апреля в Таиланде

Realme анонсировала смартфоны Realme 8 и Realme 8 Pro в Индии. Теперь компания официально подтвердила, что серия смартфонов Realme 8 5G будет представлена в Таиланде 21 апреля.

Мероприятие по запуску смартфонов Realme 8 5G и Realme 8 Pro 5G 21 апреля в Таиланде в 18:00 по местному времени. Новый телефон Realme с модельным номером RMX3241 был сертифицирован Национальной комиссией по телерадиовещанию и телекоммуникациям ( NBTC ) Таиланда. Этот телефон также был одобрен Федеральной комиссией по связи (FCC).

Сертификация FCC подтвердила наличие ОС Android 11 на базе Realme UI 2.0, двойной 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth, GPS, ГЛОНАСС, BDS и аккумулятор емкостью 5000 мАч. По слухам сети, за производительность будет отвечать процессор Dimensity 700.
Комментарии и отзывы Realme 8 5G
Новости:
Стала известна цена Poco X3 Pro

В сеть утекли европейские цены о смартфоне Poco X3 Pro, который будет представлен 30 марта. Аппарат выйде...
LG планирует выйти из телефонного бизнеса

LG рассматривал возможность выходи из бизнеса мобильных устройств еще в январе этого года. Тогда же были ...
Сравнение камер OnePlus 9 Pro и Samsung Galaxy S21 Ultra

Профильное издание PhoneArena опубликовало видеосравнение камер топовых смартфонов Samsung Galaxy S21 Ult...
Смартфон OPPO A54 представлен официально

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью A54, которая работает под управлением фирменной пр...
Смартфон Realme GT Neo раскупили за 10 секунд

Компания Realme похвасталась удачным началом продаж смартфона Realme GT Neo, первая партия которого была ...
Обзор STARWIND SPM8183. Планетарный миксерОбзор STARWIND SPM8183. Планетарный миксер
Лучшие микроволновые печи. BBK 25MWC-991T/BЛучшие микроволновые печи. BBK 25MWC-991T/B
Обзор HIPER Retro S. Недорогая портативная колонка в стиле ретроОбзор HIPER Retro S. Недорогая портативная колонка в стиле ретро
Обзор Harper HB-518. Беспроводные TWS-наушники с сенсоромОбзор Harper HB-518. Беспроводные TWS-наушники с сенсором
Обзор LEXAND LR21. Недорогой видеорегистраторОбзор LEXAND LR21. Недорогой видеорегистратор
ASUS планирует выпустить флагманский тел...
ASUS планирует выпустить флагманский телКомпания ASUS планирует выпустит небольшой флагманский телефон премиум-класса, который получил название Z...
Дизайн Sony WF-1000XM4 слили в сеть...
Дизайн Sony WF-1000XM4 слили в сетьНедавно появилось новое изображение действительно беспроводных наушников Sony, которыми могут быть наушни...
Xiaomi Mi 11 Pro показали на рендерах...
Xiaomi Mi 11 Pro показали на рендерахКитайский магазин Jingdong опубликовал изображения топового смартфона Xiaomi Mi 11 Pro, который запечатле...
Представлен игровой монитор MSI Optix G2...
Представлен игровой монитор MSI Optix G2Компания MSI представила монитор Optix G241V E2, который ориентирован на требовательных геймеров. Новинка...
8 марта в Индии стартуют продажи смартфо...
8 марта в Индии стартуют продажи смартфоOppo планирует выпустить два устройства в Индии, это Oppo F19 Pro и Oppo F19 Pro + 5G. Продажи начнутся у...
Монитор BenQ Mobiuz EX3415R имеет частот...
Монитор BenQ Mobiuz EX3415R имеет частотНа сайте BenQ появилась и почти сразу же была удалена информация об ультраширокоформатном геймерском мони...
Motorola Edge S уже активно продается...
Motorola Edge S уже активно продаетсяMotorola Edge S был официально выпущен в продажу день назад с 6,7-дюймовым экраном с частотой обновления ...
Huawei выпустила крупный апдейт приложен...
Huawei выпустила крупный апдейт приложенВ прошлом году Huawei запустила приложение Petal Map. Теперь компания выпустила крупное обновление для эт...
Представлен трейлер к фильму Mortal Komb...
Представлен трейлер к фильму Mortal KombФильм Mortal Kombat был представлен в 90-х годах в двух частях. ...
OnePlus Nord получает обновление OxygenO...
OnePlus Nord получает обновление OxygenOСмартфон OnePlus Nord начал получать обновление OxygenOS 10.5.11. Обновление предлагает не только новый п...
Бренд eufy выходит на российский рынок с...
Бренд eufy выходит на российский рынок сБренд eufy, производитель устройств для умного дома, объявила о выходе нового подразделения Security на р...
ZTE Watch GT официально представлены...
ZTE Watch GT официально представленыНа протяжении достаточно длительного времени в сети ходили слухи о том, что компания ZTE планирует выпуст...
Обзор Logitech Powerplay (943-000110). Коврик для мышки с беспроводной зарядкойОбзор Logitech Powerplay (943-000110). Коврик для мышки с беспроводной зарядкой
Обзор Sony PlayStation 5. Мощная, быстрая, но стоит ли брать?Обзор Sony PlayStation 5. Мощная, быстрая, но стоит ли брать?
Обзор Sonos One SL. Мультирум-акустика для дома с поддержкой Яндекс.МузыкаОбзор Sonos One SL. Мультирум-акустика для дома с поддержкой Яндекс.Музыка
Обзор ASUS ROG Swift (PG259QNR). Игровой монитор 360 Гц с NVIDIA ReflexОбзор ASUS ROG Swift (PG259QNR). Игровой монитор 360 Гц с NVIDIA Reflex
Обзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый 10-дюймовый планшетОбзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый 10-дюймовый планшет
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor