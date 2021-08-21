Realme 8 Pro будет доступен с большой скидкой

Компания Realme объявила о начале акции Fan Festival 2021 на площадке AliExpress Tmall, в рамках которой смартфоны производителя можно приобрести с большой скидкой. Итак, Realme Narzo 30 с 6/128 ГБ памяти обойдется в 14 тысяч вместо 20 тысяч рублей, Realme Narzo 30 5G за 13 тысяч вместо 20 тысяч рублей, Realme 8 с 6/128 ГБ за 16 тысяч вместо 24 тысяч рублей, Realme 8 Pro с 6/128 ГБ за 18 тысяч вместо 28 тысяч рублей, Realme C21 с 3/32 ГБ за 7300 вместо 11 тысяч рублей и Realme C21 с 4/64 ГБ памяти за 8 тысяч вместо 12 тысяч рублей.

Напомним, что Realme 8 Pro характеризуется основной камерой с модулями разрешением 108 Мп (датчик Samsung HM2), 8 Мп (сверхширик), 2 Мп (макро) и 2 Мп (глубина сцены), фронтальной камерой на 32 Мп, 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, яркостью 1000 кд/м2 и частотой отклика сенсорного слоя 180 Гц, восьмиядерным чипсетом Snapdragon 720G, 6 или 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 50 Вт.
Комментарии и отзывы Realme 8 Pro
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