Realme 8 Pro появилась в FCC с батареей 4500 мАч

Компания Realme работает над смартфонами Realme 8 и 8 Pro.

Компания уже поделилась парой тизеров, которое дает представление чего ожидать от преемника серии Realme 7. Теперь же Realme 8 Pro появился на веб-сайте FCC, чтобы пролить больше света на устройство.

Согласно списку FCC, Realme 8 Pro 4G, обозначенный как Realme RMX3081, будет поставляться с батареей емкостью 4500 мАч, а также с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт. Поддержка зарядки 65 Вт, показанная в документе FCC, соответствует спецификациям зарядных устройств SuperDart компании. Конфигурация батареи аналогична прошлогодней Realme 7 Pro.

Realme недавно подтвердила технические характеристики камеры Reame 8 Pro 4G, и главной изюминкой является 108-мегапиксельный основной датчик Samsung HM2 1 /1,52. Благодаря новой функции Smart-ISO камера предназначена для вывода превосходных изображений с хорошо сбалансированной общей экспозицией, яркими цветами и четкими деталями как в ярких, так и в темных условиях. Ожидается, что смартфон будет работать под управлением Realme UI 2.0 из коробки, который основан на ОС Android 11.