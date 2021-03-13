Realme 8 Pro засветился на AliExpress

В официальном нидерландском магазине Realme на площадке AliExpress появилась страница смартфона Realme 8 Pro, который будет представлен 31 марта. Согласно этой странице, аппарат будет оснащен 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тыльной квадрокамерой с главным датчиком изображения разрешением 108 Мп, дактилоскопическим сенсором, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 720G, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 4500 мАч, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 50 Вт, а также модулями Bluetooth 5.0 и NFC. Вместо официальной цены пока указана «заглушка» в 75 тысяч рублей – разумеется, настоящая стоимость окажется гораздо меньше.