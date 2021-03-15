Realme 8 представят 24 марта

Если верить инсайдерам, которые в последнее время достаточно активно сливают информацию о новых смартфона, серия Realme 8 должна выйти 24 марта — в сети даже фотографии гаджета появились с коробкой. Кроме того, инсайдеры заявили, что компания анонсирует два телефона — Realme 8 и Realme 8 Pro. Эти устройства уже получили все необходимые для запуска сертификаты, которые нужны перед релизом. Кроме того, в слитой информации говорится, что базовая версия смартфона получит производительный процессор Helio G95, 8 ГБ оперативной памяти и ОС Android 11. К сожалению, данных о Pro-версии устройства пока что нет, но есть слухи, что отличаться смартфоны будут исключительно камерами, тогда как производительность у них будет примерно равной.