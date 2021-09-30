Realme 8i первый смартфон с чипсетом MediaTek Helio G96

Компания Realme представила новый смартфон с чипсетом MediaTek Helio G96. Этот высокопроизводительный процессор, выпущенный в июле, предоставляет OEM-производителям широкие возможности для оснащения своих основных мобильных телефонов функциями высшего класса. Чипсет ориентирован на предоставление передовых возможностей отображения и фотографии, и это именно то, что предлагает Realme 8i.

Поддержка дисплея с частотой 120 Гц - один из важнейших атрибутов чипсета MediaTek Helio G96, которым по праву воспользовался realme 8i. Несмотря на низкую цену, realme 8i поставляется с большим и красивым дисплеем с частотой 120 Гц. Его 6,6-дюймовая панель FHD + обещает удивительно плавную прокрутку веб-страниц и приложений. Вы будете чувствовать, как будто скользите по интерфейсу. Процессор будет поддерживать игры с высоким FPS и даст вам преимущество во время интенсивных сражений при игре в онлайн-шутеры.

Чипсет MediaTek Helio G96 оснащен двумя ядрами ARM Cortex-A76 с тактовой частотой до 2,05 ГГц и шестью ядрами ARM Cortex-A55. Эта установка должна быть в состоянии справиться с вашим ежедневным использованием без каких-либо сбоев

Помимо мощного процессора, смартфон оснащен хорошей тройной камерой на 50-МП, 16-МП и 2 мегапикселя. Поддержка чипсетом настройки нескольких камер позволила Realme подарить энтузиастам фотографии отличные впечатления от камеры.

Realme 8i поставляется с емкой батареей емкостью 5000 мАч. Кроме того, этому мощному устройству помогает поддержка быстрой зарядки 18 Вт. В телефоне даже есть режим супер энергосбережения, а на аппаратном уровне используется больше энергосберегающих технологий, чтобы продлить срок службы батареи. MediaTek Helio G96 оснащен несколькими функциями энергосбережения, которые приводят к медленной разрядке аккумулятора. Эта оптимизация на аппаратном уровне имеет большое значение для времени автономной работы телефона.