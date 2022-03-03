Realme 9 5G будет оснащен дисплеем с частотой 144 Гц

Realme 9 5G будет поставляться с дисплеем с частотой 144 Гц. Тем не менее, телефон будет оснащен ЖК-панелью IPS вместо экрана AMOLED. О модели 4G на данный момент ничего неизвестно.
Realme 9 5G будет поддерживать переменную частоту обновления с 7 скоростями. Изображение также подтверждает некоторые элементы дизайна, такие как вырез селфи камеры в дисплее и боковой сканер отпечатков пальцев. Согласно информации, телефон будет доступен в четырех цветовых вариантах: Stargaze White, Supersonic Blue, Supersonic Black и Meteor Black. Телефон будет доступен в конфигурациях 4 ГБ ОЗУ/64 ГБ и 6 ГБ ОЗУ/128 ГБ памяти.