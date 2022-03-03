Realme 9 5G будет оснащен дисплеем с частотой 144 Гц

Смартфоны Realme 9 Pro и Realme 9 Pro+ 5G были запущены в Индии две недели назад, и последний вариант предлагает лучшие характеристики, такие как Dimensity 920, дисплей AMOLED с частотой 90 Гц и быструю зарядку 60 Вт. Теперь начали появляться слухи о стандартной Realme 9, которая будет доступна в моделях 4G и 5G.

Realme 9 5G будет поставляться с дисплеем с частотой 144 Гц. Тем не менее, телефон будет оснащен ЖК-панелью IPS вместо экрана AMOLED. О модели 4G на данный момент ничего неизвестно.

Realme 9 5G будет поддерживать переменную частоту обновления с 7 скоростями. Изображение также подтверждает некоторые элементы дизайна, такие как вырез селфи камеры в дисплее и боковой сканер отпечатков пальцев. Согласно информации, телефон будет доступен в четырех цветовых вариантах: Stargaze White, Supersonic Blue, Supersonic Black и Meteor Black. Телефон будет доступен в конфигурациях 4 ГБ ОЗУ/64 ГБ и 6 ГБ ОЗУ/128 ГБ памяти.