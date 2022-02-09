Realme 9 5G получит SoC MediaTek Dimensity 810

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Realme 9 5G, официальный релиз которого ожидается 15 февраля. Итак, аппарат получит восьмиядерный чипсет MediaTek Dimensity 810 c частотой до 2,4 ГГц, графическим адаптером Arm Mali-G57 MC2 и модемом для сотовых сетей пятого поколения (5G),6,5-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, врезанную в дисплей селфи-камеру разрешением 16 Мп, тройную тыльную камеру с модулями на 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, боковой дактилоскопический сенсор, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 18 Вт и предустановленную ОС Android 12 с фирменной оболочкой Realme UI.

Комментарии и отзывы Realme 9 5G
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