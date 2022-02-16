Realme 9 Pro Plus получил корпус-хамелеон

Новинка характеризуется предустановленной ОС Android 12 с прошивкой Realme UI 3.0, 6,4-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением 1080:2400 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и подэкранным дактилоскопом с возможностью отслеживания частоты сердечных сокращений, фронтальной камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 920 5G, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 60 Вт и корпусом, меняющим цвет с синего на розовато-красный под воздействием УФ.