Realme 9 Pro Plus получил корпус-хамелеон

Компания Realme представила в России смартфон Realme 9 Pro, который появится в продаже 22 февраля по цене в 31 и 35 тысяч рублей за версии с 6/128 ГБ и 8/128 ГБ памяти соответственно. Но это цены для первых покупателей, а рекомендованные цены составят 36 и 40 тысяч рублей.

Новинка характеризуется предустановленной ОС Android 12 с прошивкой Realme UI 3.0, 6,4-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением 1080:2400 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и подэкранным дактилоскопом с возможностью отслеживания частоты сердечных сокращений, фронтальной камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 920 5G, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 60 Вт и корпусом, меняющим цвет с синего на розовато-красный под воздействием УФ.