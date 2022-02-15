Realme 9 Pro+ будет стоить 36 тысяч рублей

В сети появились подробности о ценах на смартфоны серии Realme 9, официальный релиз которых состоится уже завтра. Утверждается, что базовая версия Realme 9 Pro обойдется в Европе в 320 евро, а Realme 9 Pro+ будет стоить в России от 36 000 рублей.

Характеристики последнего уже почти полностью известны. Смартфон оснастят тройной тыльной камерой с главным 50-Мп модулем (датчик Sony IMX766 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхиширик на сенсоре Sony IMX355) и 2 Мп (глубина сцены), селфи-камерой с 16-Мп модулем (сенсор Sony IMX47), фотохромной задней панелью с возможностью смены цветы под воздействием прямого солнечного света или ультрафиолетовых лучей, мощным процессором MediaTek Dimensity 920 5G, 6,43-дюймовый AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 4500 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 65 Вт.
Комментарии и отзывы Realme 9 Pro+
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