Realme 9 Pro+ получит флагманскую камеру

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Realme 9 Pro+, официальный релиз которого ожидается 15 февраля. Утверждается, что аппарат оснастят тыльной камерой с главным модулем на основе 50-Мп датчика изображения Sony IMX766 оптического размера 1/1,56 дюйма и пикселями размером 1 мкм. Также в модуле будет использоваться оптическая стабилизация изображения. Напомним, что IMX766 используется во флагманском смартфоне Xiaomi 12, а также в грядущих Redmi K50 Pro+ и OPPO Find X5 Pro.

Что до Realme 9 Pro+, то ему также приписывают платформу MediaTek Dimensity 920, 8 ГБ ОЗУ, 6,43-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, предустановленную операционную систему Android 12, батарею ёмкостью 4500 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 65 Вт. Цена смартфона составит около 265 долларов.