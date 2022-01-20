Realme 9 Pro+ получит камеру с оптической стабилизацией

Сетевые источники поделились подробностями и новыми изображением смартфона Realme 9 Pro+, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 920 5G, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, 6,43-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, частотой обновления изображения 90 Гц и подэкранным дактилоскопом, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (неназванный модифицированный датчик Sony и оптическая стабилизация изображения), 8 Мп и 2 Мп, селфи-камеру на 16 Мп, а также до 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.