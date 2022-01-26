Realme 9 Pro+ станет первым в Европе телефоном Dimensity 920

Realme является большим поклонником чипсетов MediaTek Dimensity, особенно при создании доступных устройств 5G. В прошлом году компания выпустила в Индии первый телефон с чипсетом Dimensity 810, а также первый телефон Dimensity 1200. Следующим в его списке дел является запуск первого телефона с Dimensity 920 в Европе. Это часть так называемой стратегии «Все в 5G», которая начнется с запуском грядущей серии Realme 9. Первым рассматриваемым телефоном Dimensity 920 является Realme 9 Pro+.

Dimensity 920 изготовлен на узле 6 нм TSMC и имеет два ядра Cortex-A78 (2,5 ГГц) и шесть ядер A55 (2,0 ГГц), а также графический процессор Mali-G68 MC4 и модем 5G. Он поддерживает дисплеи 1080p+ с частотой обновления до 120 Гц и должен обеспечивать на 9% лучшую игровую производительность, чем Dimensity 900. Что касается стратегии, то план прост — представить доступные телефоны 5G в Европе, чтобы продолжить подпитывать и без того впечатляющий рост. Вот диаграмма, которая показывает рост Realme в нескольких европейских странах в прошлом году по сравнению с 2020 годом.

Одного Pro+ недостаточно, поэтому компания также выпустит Realme 9 Pro . Пока неизвестно, какой чипсет будет использоваться для этого телефона, но утечки предполагают, что это будет Snapdragon 695, еще один 6-нм чип (TSMC) с двумя ядрами, производными от Cortex-A78 (2,2 ГГц), графическим процессором и драйвером дисплея для 1080p+ 120. Отображение Гц и модем 5G (до 6 ГГц). Рост Realme в Европе впечатляет и не ограничивается только этим регионом — согласно данным Counterpoint Research, компания выросла на 831% в третьем квартале 2021 года по сравнению с тем же кварталом 2020 года. Для сравнения, средний мировой рост составил 121%.