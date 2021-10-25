Realme 9 Pro+ зарегистрирован с номером модели RMX3393

Генеральный директор Мадхав Шет рассказал, что серия Realme 9 намечена к запуску в 2022 году, и рассказал о трудностях и задержках, вызванных глобальной нехваткой микросхем. Однако компания не стоит на месте и уже зарегистрировала телефон с номером модели RMX3393 в глобальной базе данных IMEI. По словам гендиректора, это Realme 9 Pro+. Шет не раскрыл подробностей об оборудовании новой серии, но неофициальные источники могут кое-что сказать.

Согласно последним слухам, Realme 9 Pro и Pro+ будут иметь чипсет Snapdragon 870 и дисплей AMOLED с частотой 120 Гц. Realme использовала чип 870 в GT Neo2 и GT Explorer Master. Realme 8 Pro остановился на чипсете Snapdragon средней серии, поскольку основное внимание уделялось камере. Выбор данного чипсета означает, что две модели Pro будут иметь возможность подключения 5G. Однако обычная версия Realme 9 будет придерживаться 4G.