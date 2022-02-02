Realme 9 получит аккумулятор на 5000 мАч

Сетевые инсайдеры поделились фотографиями и подробностями о смартфоне Realme 9, официальный релиз которого ожидается уже 15 февраля. Итак, устройство с кодовым обозначением RMX3388 получит корпус с размерами 162,5:74,8:8,5 мм, 6,5-дюймовый экран, врезанную в дисплей фронтальную камеру разрешением 16 Мп, тройную основную камеру разрешением 48 Мп, 2 Мп (макро) и 2 Мп (датчик глубины сцены), модуль NFC для бесконтактной оплаты, симметричный разъем USB Type-C, 3,5-мм разъем для наушников, боковой дактилоскопический сенсор и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Помимо базовой модели ожидается выход смартфонов Realme 9 Pro и Realme 9 Pro+.