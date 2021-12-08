Realme 9i показали на качественных рендерах

Авторитетный инсайдер OnLeaks поделился качественными изображениями смартфона Realme 9i, официальный релиз которого ожидается в начале 2022 года. По предварительным данным, аппарат получит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 680 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графическим ускорителем Adreno 610 и модемом Snapdragon X11 LTE без поддержки сотовых сетей 5G, экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, врезанную в левый верхний угол одинарную фронтальную камеру, а также прямоугольный блок основной камеры с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп. Также в семейство смартфонов Realme 9 войдет одноименная модель, Realme 9 Pro и Realme 9 Pro+.