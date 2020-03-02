Realme Band с цветным экраном и защитой IP68

Realme анонсировала свои первые смарт-часики под названием Realme Band.

Realme Band получил цветной LCD дисплей с диагональю 0.96 дюймов с разрешением экрана 160х80 пикселей. Смарт-часы Realme Band получили защиту IP68 и датчик для определения сердцебиения.

За автономность смарт-часов отвечает аккумулятор ёмкостью на 90 мАч.

Компания Realme заявляет, что этого хватит на 7-9 дней работы. Заряжается Realme Band через спрятанный под ремешок коннектор USB-A.

Смарт-часы Realme Band поступят в продажу 5 марта 2020 года. Но цену на новинку компания пока что не озвучила.