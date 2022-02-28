Realme Book Prime и Buds Air 3 дебютируют на MWC 2022

Realme представила на мероприятии MWC ноутбук Realme Book Prime и беспроводные наушники Buds Air 3. Realme Book Prime был представлен в Китае в прошлом месяце как Realme Book Enhanced Edition с процессором Intel Core i5 и более высоким TDP, а Buds Air 3 — это новейшие наушники бренда TWS с активным шумоподавлением.

Между новым Realme Book Prime и более старым Realme Book есть только одно визуальное отличие — новый цвет ноутбука Real Green. Внутри установлен 11-й процессор Intel Core i5-11320H с TDP 35 Вт, способный развивать одноядерную турбо-частоту до 4,5 ГГц. Четырехъядерный процессор обеспечивает 8 потоков и 8 МБ кэш-памяти L3, как и раньше. Графика поддерживается интегрированным графическим процессором Intel Iris Xe.

Еще один измененный аспект касается системы охлаждения с двумя вентиляторами, которая имеет на 50% более высокую скорость рассеивания тепла по сравнению с обычным Realme Book, что также должно привести к некоторому повышению производительности. Остальная часть спецификации идентична стандартной Realme Book с 14,2-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с соотношением сторон 3: 2 и разрешением 2160 × 1440 пикселей, батареей на 54 Втч и зарядным устройством USB-C на 65 Вт.

Buds Air 3 — новейшие беспроводные наушники с гибридным ANC от Realme. Они оснащены 10-нм драйверами и могут заглушить до 42 дБ окружающего вас шума. Buds Air 3 имеют рейтинг IPX5 и подключаются через Bluetooth 5.2 к любому устройству. Наушники обеспечивают до 30 часов воспроизведения музыки с чехлом для зарядки. Realme также рекламирует режим с низкой задержкой 88 мс для игр и сопряжения двух устройств, что позволяет вам, например, принимать звонки на свой телефон, когда он подключен к ноутбуку. Buds Air 3 выпускаются в цветах Galaxy White и Starry Blue по цене 59,99 евро.
Комментарии и отзывы Realme Book Prime
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