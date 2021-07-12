Realme Book показали на свежем снимке

Realme подтвердила на мероприятии в прошлом месяце, что анонсирует свой первый ноутбук Realme Book в этом году. Теперь же производитель дал нам возможность предварительно взглянуть на ноутбук — в сети появилось сразу несколько изображений, среди которых были даже живые фотографии устройства. А сегодня на просторах интернета появились новые рендеры, которые позволяют нам лучше взглянуть на новое устройств устройство. Важно уточнить, что первый ноутбук Realme будет иметь 14-дюймовый дисплей, так что он получился относительно компактным по сравнению с потенциальными конкурентами. Ноутбук также имеет серебристый корпус и внутреннюю часть с черной клавиатуры в островном формате.

В правом верхнем углу есть кнопка питания, и было обнаружено, что она также служит сканером отпечатков пальцев — аналогично, например, поступили разработчики MacBook новых поколений. Трекпад тоже довольно большой и должен быть прикрыт стеклом, но пока что это лишь домысел. Остаётся лишь надеяться, что производитель в обозримом будущем представит ноутбук и он окажется действительно доступным решением. Пока что про этот аспект устройства информации нет, как и о том, насколько ноутбук будет производительным, какая там будет видеокарта, процессор и накопитель. Но мы очень ждём эту новинку, так как на рынке ноутбуков ничего нового не происходило на протяжении уже очень многих лет — новых игроков в данном сегменте банально нет. А хотелось бы всё же посмотреть на то, что могут новички.
Комментарии и отзывы Realme Book
Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro X готов к...
Компания Xiaomi объявила о том, что её новый флагманский ноутбук Mi Notebook Pro X будет официально предс...
Представлен ноутбук Samsung Galaxy Book ...
Компания Samsung пополнила ассортимент ноутбуков моделью Galaxy Book Odyssey, которая появится в продаже ...
Lenovo ThinkPad X13 2021 запущен в Китае...
Lenovo анонсировала элегантный и легкий ноутбук ThinkPad X13 2021. Впервые ноутбук был анонсирован в февр...
Xiaomi Mi Notebook Pro X 15 появился в п...
Компания Xiaomi дала старт китайским продажам ноутбука Mi Notebook Pro X 15, который был представлен в са...
Представлен бизнес ноутбук Schenker Work...
Компания Schenker Technologies пополнила ассортимент ноутбуков моделью Work 15, который ориентирован на р...
На Dell подали в суд за рекламу, которая...
В коллективном иске, поданном в окружной суд Северной Калифорнии США, владелец игрового ноутбука Alienwar...
Eurocom представила модульный ноутбук с ...
Компания Eurocom официально принимает заказы на свой весьма производительный ноутбук Sky Z7 R2, который с...
Lenovo ThinkPad X1 Titanium с премиально...
Корпус выполнен из титана и углеродного волокна. Благодаря материалу, из которого изготовлен корпус, ноут...
Обзор ASUS ZenBook Flip S UX371EA. Лучший ультрабук трансформер Intel EVOОбзор ASUS ZenBook Flip S UX371EA. Лучший ультрабук трансформер Intel EVO
Обзор Lenovo Yoga Book C930. Ноутбук или планшет с дополнительным E-Ink экраном?Обзор Lenovo Yoga Book C930. Ноутбук или планшет с дополнительным E-Ink экраном?
Лучшие игровые ноутбуки до 100 000. DELL G5 15 5590 Лучшие игровые ноутбуки до 100 000. DELL G5 15 5590
Лучший ноутбук для геймера. Xiaomi Redmi G GamingЛучший ноутбук для геймера. Xiaomi Redmi G Gaming
Как продлить жизнь ноутбука: 5 основных правил по уходуКак продлить жизнь ноутбука: 5 основных правил по уходу
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor