Realme Book показали на свежем снимке

Realme подтвердила на мероприятии в прошлом месяце, что анонсирует свой первый ноутбук Realme Book в этом году. Теперь же производитель дал нам возможность предварительно взглянуть на ноутбук — в сети появилось сразу несколько изображений, среди которых были даже живые фотографии устройства. А сегодня на просторах интернета появились новые рендеры, которые позволяют нам лучше взглянуть на новое устройств устройство. Важно уточнить, что первый ноутбук Realme будет иметь 14-дюймовый дисплей, так что он получился относительно компактным по сравнению с потенциальными конкурентами. Ноутбук также имеет серебристый корпус и внутреннюю часть с черной клавиатуры в островном формате.

В правом верхнем углу есть кнопка питания, и было обнаружено, что она также служит сканером отпечатков пальцев — аналогично, например, поступили разработчики MacBook новых поколений. Трекпад тоже довольно большой и должен быть прикрыт стеклом, но пока что это лишь домысел. Остаётся лишь надеяться, что производитель в обозримом будущем представит ноутбук и он окажется действительно доступным решением. Пока что про этот аспект устройства информации нет, как и о том, насколько ноутбук будет производительным, какая там будет видеокарта, процессор и накопитель. Но мы очень ждём эту новинку, так как на рынке ноутбуков ничего нового не происходило на протяжении уже очень многих лет — новых игроков в данном сегменте банально нет. А хотелось бы всё же посмотреть на то, что могут новички.