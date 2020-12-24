Realme Buds Air Pro Master Edition доступен за 68 долларов США

Компания Realme выпустила новый вариант своих беспроводных наушников - Realme Buds Air Pro Master Edition.

В отличие от оригинальной модели Buds Air Pro, новая модель разработана совместно с Хосе Леви. Realme Buds Air Pro Master Edition поставляются с двумя микрофонами, что позволяет активную функцию шумоподавления с уменьшением максимального шума 35 дБ. Под капотом работает чип Realme S1, что обеспечивает стабильное соединение с низким энергопотреблением.

Наушники поставляются с 10-мм драйверами, которые поддерживают высококачественный звук ACC. Ещё имеется режим низкой задержки 94 мс для игр, в таком режиме наушники могут обеспечить время автономной работы до 25 часов на одном зарядном устройстве. Также есть поддержка быстрой зарядки , которая предлагает семь часов воспроизведения при 15 минутах зарядки.

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