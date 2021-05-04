Realme C11 (2021) выпущен

Китайский производитель смартфонов Realme выпустила смартфон Realme C11 (2021). Этот смартфон начального уровня представляет собой более раннюю версию оригинального Realme C11, выпущенного в 2020 году.

Realme C11 (2021) получил 6.52 дюймовый дисплей с разрешением экрана 1600 x 720 пикселей с каплевидным вырезом. Смартфон имеет пластиковую конструкцию с матричным массивом камер, вертикально расположенным логотипом Realme и решеткой динамика на задней панели. Под капотом трудится процессор UNISOC SC9863 в сочетании с 2 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 32 ГБ памяти eMMC 5.1.

В Realme C11 имеется основная камера на 8-мегапиксель и селфи-камера на 5-мегапиксель. Другие функции смартфона включают наличие двух SIM-карт, 4G, однополосный Wi-Fi, Bluetooth 4.2, NFC и 3,5 мм разъем для наушников. Новинка работает под управлением пользовательского интерфейса Realme на базе Android 10 Go Edition и поддерживается батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт.

Realme C11 стоит 112 долларов США и доступен в двух цветах: Iron Grey и Lake Blue.

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