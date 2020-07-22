Realme C11 стоит 100 долларов

В последнее время многие производители смартфонов стали делать упор на доступности гаджета, а также на возможностях, которые пользователь может получить за эти деньги. К примеру, новый смартфон Realme C11, который должен выйти в продажу в Индии уже совсем скоро, стоит около ста долларов, при этом обладает довольно стильным корпусом, привлекательным дизайном тыльной панели, производительной начинкой и прочими мелкими бонусами, которые понравятся потенциальному покупателю. Самое главное, конечно, что пользователь получает все эти преимущества всего за сто долларов, что по нынешним меркам очень даже доступно. Конкуренты стоят намного дороже и эти же характеристики от более известного бренда вы не сможете получить за 100 долларов.