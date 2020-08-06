Realme C12 скоро отправят в релиз

В последнее время пользователи узнают о новых гаджетах все детали еще до того, как гаджет официально анонсируют. Это вполне нормально, ведь в век цифровых технологий практически нереально скрыть что-то важное или интересное. Именно это и произошло со смартфоном Realme C12, который сейчас получил все нужные сертификаты и разрешения, чтобы отправляться в релиз. Конечно, мы уже давно знаем о характеристиках данного устройства от различных поставщиков секретной информации, но хотелось бы все таки посмотреть на гаджет под другим углом. Теперь мы ждем официального анонса и тогда можно будет говорить более детально о том, что Realme C12 готов к запуску и что он вполне справляется с поставленными задачами. Стоимость новинки никто не знает.