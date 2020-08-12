Realme C12 выйдет 18 августа

Какое-то время назад мы говорили о том, что к релизу готовится новый смартфон Realme C12, который обладает целым рядом преимуществ и при этом вполне справляется со всеми поставленными задачами при низкой стоимости. Теперь у нас появилась информация о том, что производитель планирует выпустить данный гаджет в Индии уже 18 августа, то есть совсем скоро. Производитель планирует делать упор именно на низкой стоимости гаджета, на различных мелких преимуществах продукта по сравнению с конкурентами и всем в таком духе. О стоимости смартфона пока что информации нет, но мы подождем, пока она появится, ведь это именно тот гаджет, который способен покорить аудиторию своими параметрами. Да и релиз уже не за горами — стоит подождать немного.

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