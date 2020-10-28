Realme C15 Qualcomm Edition оценен в 130$

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme C15 Qualcomm Edition, которая отличается от стандартного C15 платформой Snapdragon 460 вместо MediaTek Helio G35. Аппарат также оснащается 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ флеш-памяти, 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 13 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, а также батареей ёмкостью 6000 мАч. Новинку оценили в 135 долларов, однако первое время она будет доступна за 130 долларов. Такой же ценник имеет и версия на более медленном процессоре MediaTek.