Realme C15 получит версию на чипсете Qualcomm

Сетевые источники сообщают о том, что бренд Realme готовит новую версию бюджетного смартфона C15. Если стандартная модель оснащается восьмиядерной платформой MediaTek Helio G35 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320, то новый вариант получит процессор от Qualcomm, а также версии с 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что смартфон также оснащается 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 13 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, а также батареей ёмкостью 6000 мАч.