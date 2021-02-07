Realme C2 наконец-то получил обновление Android 10

Смартфон начального уровня Realme C2 был выпущен в 2019 году. Это был самый дешевый и самый продаваемый телефон бренда своего времени. Телефон дебютировал с ColorOS 6 на базе Android 9.0 Pie.

Теперь смартфон Realme C2 наконец-то получил обновление пользовательского интерфейса Realme на базе Android 10. Даже сейчас обновление пользовательского интерфейса realme для realme C2 доступно только избранным пользователям. Обновление поставляется с версией прошивки C.53 и исправлением безопасности от января 2021 года. Кроме того, он весит около 2,1 ГБ.