Realme C20A получит батарею на 5000 мАч

Бангладешское подразделение компании Realme подтвердило существование смартфона Realme C20A, выход которого ожидается уже в текущем месяце. Аппарат получит 6,5-дюймовый дисплей и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.

Судя по всему, некоторые характеристики будут позаимствованы у ранее выпущенного Realme C20, который оснащается 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600:720 пикселей, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, одинарной тыльной камерой на 8 Мп, платформой MediaTek Helio G35, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 10 Вт.
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