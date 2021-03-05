Realme C21 с аккумулятором на 5000 мАч оценен в €100

Компания Realme пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Realme C21, главной особенностью которого стала батарея ёмкостью 5000 мАч. Новинку оснастили 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1600:720 точек, селфи-камерой разрешением 5 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, платформой MediaTek Helio G35, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, сканером отпечатков пальцев на задней панели, 3,5 мм разъемом для наушников, двумя слотами для SIM-карт и отдельным слотом карт microSD, поддержкой 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth 5, а также предустановленной фирменной надстройкой Realme UI на базе ОС Android 10. Цена смартфона в Малайзии составляет 120 долларов или около 100 евро.

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