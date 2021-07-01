Realme C21Y с батареей на 5000 мАч оценен в $150

Компания Realme пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью C21Y, которая работает под управлением ОС Android 10 с фирменной оболочкой Realme UI. Новинка оснащается восьмиядерной платформой Unisoc T610 с тактовой частотой 1,8 ГГц и графикой Mali G52, 6,5-дюймовым экраном с разрешением 1600:720 пикселей, тройной основной камерой с модулями разрешением 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, слотом для карт памяти microSD, 3,5-мм разъемом, модулями Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5.0, приёмниками GPS, Beidou и ГЛОНАСС, габаритами 164,5:76:9,1 мм, массой 200 граммов и батареей ёмкостью 5000 мАч. Версии с 3/32 и 4/64 ГБ ОЗУ и флеш-памяти оценены в 150 и 175 долларов соответственно.