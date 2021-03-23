Realme C25 с батареей на 6000 мАч оценен в $150

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme C25, которую можно отнести к сегменту недорогих смартфонов. Новинку оснастили 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей и соотношением сторон 20:9, фронтальной камерой на 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, дактилоскопическим сенсором на задней панели, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч , поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, 12-нанометровой 8-ядерной платформой MediaTek Helio G70, 4 ГБ оперативной памяти, операционной системой Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0 и слотом для карт памяти microSD. Цена смартфона составляет 145 долларов.

Комментарии и отзывы Realme C25
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