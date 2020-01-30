Realme C3 бюджетный смартфон с процессором MediaTek Helio G70

Компания Realme готовит к анонсу свой новый бюджетный смартфон под названием Realme C3.

Официальные пресс-изображения со спецификациями смартфона появились в социальных сетях. Realme C3 получит 6.5 дюймовый дисплей с каплевидным вырезом и разрешением экрана HD+. Новинка получит двойную основную камеру на 12 Мп.

За производительность будет отвечать новый процессор MediaTek Helio G70 в паре 3/4 ГБ ОЗУ и 32/64 ГБ ПЗУ.

За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью на 5000 мАч.

Со слов производителя, этой ёмкости хватит на 30 дней работы в режиме ожидания. Смартфон будет стоить в районе 100 долларов.