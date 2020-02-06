Realme C3 с процессором MediaTek Helio G70 и батареей на 5000 мАч

Компания Realme анонсировала свой новый бюджетный смартфон под названием Realme C3.

Новинку оснастили 6.5 дюймовый IPS дисплеем с разрешением HD+. За производительность смартфона будет отвечать процессор MediaTek Helio G70 в паре 3/4 ГБ ОЗУ и 32/64 ГБ ПЗУ. Процессор MediaTek Helio G70 построен по 12 нм техпроцессу FinFET из восьми ядер. В качестве производительного ядра выступает Cortex-A75, а за энергоэффективность Cortex-A55.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 10 Вт. Основная камера смартфона получила два модуля: главный модуль на 12 Мп и 2 Мп модуль сенсор глубины. А вот фронтальная камера получила модуль на 5 Мп. Смартфон будет работать на операционной системе Android 10 c фирменной оболочкой ColorOS 7.