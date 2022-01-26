Realme C31 и C35 прошли сертификацию

Realme работает над двумя новыми смартфонами серии С, Realme C31 и C35. Недавний отчет показал, что телефон Realme с номером модели RMX3501 недавно был сертифицирован таиландским органом NBTC. Телефон также был замечен в органах сертификации TUV, EEC и TKDN в Индонезии. Теперь это же устройство было одобрено FCC в США.

Отчет FCC показал, что Realme C31 работает на ОС Android 11 и оснащен батареей емкостью 5000 мАч. Телефон оснащен обычными функциями подключения, такими как две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth.

Также по отчету видно что смартфон поддерживает зарядку мощностью 10 Вт. Остальные детали смартфона пока не разглашаются.

Realme C35 с номером модели RMX3511 был одобрен несколькими сертификационными платформами, такими как NBTC, китайская 3C, индонезийская SDPPI и индийская BIS. Характеристики смартфона Realme C35 включают набор микросхем Unisoc T616, 4 ГБ ОЗУ, ОС Android 11 и быструю зарядку 18 Вт. Другие детали Realme C35 еще не раскрыты.

В прошлом году Realme анонсировала смартфоны Realme C20 , Realme C21 и Realme C25 в апреле. Следовательно, вполне вероятно, что смартфоны Realme C31 и Realme C35 могут появится примерно в это же время.