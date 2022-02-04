Realme C35 будет запущен 10 февраля

Китайский производитель подтвердил, что Realme C35 будет работать на чипсете Unisoc T616 в паре с 4 ГБ оперативной памяти и ОС Android 11. Сертификация устройства TUV показала, что смартфон будет поддерживать быструю зарядку мощностью 18 Вт. Телефон получил одобрения от сертификационных платформ, таких как NBTC в Таиланде, BIS в Индии, SDPPI в Индонезии и TUV. Подтверждено, что устройство будет запущено 10 февраля в Таиланде.
Realme C35 будет поставляться с дисплеем с каплевидным вырезом. Кнопка питания, расположенная на правой стороне устройства, будет использоваться как сканер отпечатков пальцев. Смартфон питается от аккумулятора 5000 мАч