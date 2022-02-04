Realme C35 будет запущен 10 февраля

Realme готовится к выпуску новых смартфонов серии-С на разных рынках. Realme Thailand подтвердила выпуск телефона Realme C35. Также было раскрыто название чипсета, на котором будет работать смартфон.

Китайский производитель подтвердил, что Realme C35 будет работать на чипсете Unisoc T616 в паре с 4 ГБ оперативной памяти и ОС Android 11. Сертификация устройства TUV показала, что смартфон будет поддерживать быструю зарядку мощностью 18 Вт. Телефон получил одобрения от сертификационных платформ, таких как NBTC в Таиланде, BIS в Индии, SDPPI в Индонезии и TUV. Подтверждено, что устройство будет запущено 10 февраля в Таиланде.

Realme C35 будет поставляться с дисплеем с каплевидным вырезом. Кнопка питания, расположенная на правой стороне устройства, будет использоваться как сканер отпечатков пальцев. Смартфон питается от аккумулятора 5000 мАч