Realme C35 получит аккумулятор на 5000 мАч

В сеть утекли официальные изображения и подробности о смартфоне Realme C35, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 6,6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, восьмиядерную платформу Unisoc Tiger T616 с графикой Mali-G57, 4 ГБ ОЗУ, до 128 ГБ встроенной флеш-памяти, 8-Мп фронтальную камеру в каплевидном вырезе, тройную основную камеру с модулями разрешением 50-Мп, 2-Мп и 2 Мп, боковой дактилоскопический сенсор, поддержку беспроводной связи Bluetooth 5.0, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт и предустановленную ОС Android 11.

Комментарии и отзывы Realme C35
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