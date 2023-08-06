Realme C51 готов к глобальному релизу

Авторитетный индийский информатор Судханшу Амбхоре сообщает, что уже в скором времени бюджетный смартфон Realme C51 будет выпущен в Европе. Напомним, что оцененная в Китае в 127 долларов новинка характеризуется 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, 6,7-дюймовым IPS-экран с разрешением 720:1600 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, фронтальной камерой на 5 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 60 Мп и 2 Мп, 12-нм платформой Unisoc T612, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, боковым сканером отпечатков пальцев, двумя слотами для карт SIM и отдельным слотом для карты памяти microSD, а также операционной системой Android 13 с фирменной надстройкой Realme UI.