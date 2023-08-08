Realme C53 оценен в 16 тысяч рублей

Отечественный ритейлер DNS дал старт российским продажам представленного в мае смартфона Realme C53, который предлагается за 16 тысяч рублей в черной и золотистой расцветках. Напомним, что новинка оснащается 6,74-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, частотой обновления 90 Гц, частотой дискретизации 180 Гц и максимальной яркостью 560 нит, 12-нанометровой 8-ядерной платформой Unisoc T612, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, 3,5-мм гнездом для наушников, интерфейсом USB Type-C, боковым сканером отпечатков пальцев, поддержкой Bluetooth 5.0 и Wi-Fi, ОС Android 13 «из коробки» и корпусом толщиной 7,49 мм.