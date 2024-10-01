Realme C63 появился в российской продаже

Компания Realme выпустила в российскую продажу бюджетный смартфон Realme C63, который оценен в 15 тысяч рублей за конфигурацию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Новинка оснащается 6,74-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600:720 точек, кадровой частотой 90 Гц, частотой дискретизации 180 Гц и яркостью до 450 нит, 12-нанометровой однокристальной системой UNISOC T612 с тактовой частотой до 1,8 Гц, ОЗУ LPDDR4x, основной камерой с главным модулем на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, боковым дактилоскопом, стереодинамиками, адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной зарядки, корпусом толщиной 7,74 мм и массой 189 граммов, а также предустановленной фирменной прошивкой Realme UI на основе ОС Android 14.