Realme C67 4G оценен в 170 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Realme C67 4G, которая оценена на дебютном индонезийском рынке в 170 и 195 долларов за версии с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 6,72-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и яркостью 950 нит, 6-нанометровой однокристальной системой Quacomm Snapdragon 685, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 108 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, оперативной памятью стандарта LPDDR4x, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт, предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой Realme UI 4.0 и корпусом толщиной 7,59 мм.