Realme C67 5G оценен в 167 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Realme C67 5G, которая оценена на дебютном индийском рынке в 167 и 179 долларов за версии с 4/128 ГБ и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку также оснастили 6,72-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 680 нит, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6100+, ОЗУ стандарта LPDDR4x, флеш-памятью UFS 2.2, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, модемом 5G, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11 ac и Bluetooth 5.2, корпусом с размерами 165,7:76:7,89 мм и массой 190 граммов, а также предустановленной ОС Android 13 с фирменной прошивкой Realme 4.0.