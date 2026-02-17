Realme C85 оценили в 17 тысяч рублей

В российской продаже появился смартфон Realme C85, который на старте продаж доступен по цене в 17 и 20 тысяч рублей за конфигурации с 6/128 и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинку оснастили 6,8-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, 6-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 6300 с максимальной частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, поддержкой Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5 и NFC, 50-Мп основной камерой (сенсор Sony IMX852), фронтальной камерой разрешением 8 Мп, аккумулятором Titan ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки, а также корпусом толщиной 8,38 мм и массой 215 граммов.