Realme GT 2 выпущен в Индии…

Realme GT 2 поставляется с процессором Snapdragon 888 SoC и загружает Android 12 с оболочкой Realme UI 3.0. Он оснащен 6,62-дюймовым экраном FullHD+ AMOLED с частотой 120 Гц, сканером отпечатков пальцев и отверстием в верхнем левом углу для 16-мегапиксельной селфи-камеры.
Задняя панель смартфона представляет собой прямоугольный островок с двумя модулями светодиодной вспышки и тремя камерами — 50-мегапиксельной основной, 8-мегапиксельной сверхширокоугольной и 2-мегапиксельной макросъемкой.
Остальные особенности Realme GT 2 включают стереодинамики, поддержку Dolby Atmos, сертификацию Hi-Res, NFC и аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой 65 Вт.