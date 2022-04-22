Realme GT 2 выпущен в Индии

Realme представила GT 2 Pro в Индии в начале этого месяца, а сегодня компания представила упрощенную версию GT 2 на своем крупнейшем рынке. Realme GT 2 выпускается в цветах Steel Black, Paper White и Paper Green и имеет два варианта памяти — 8 ГБ / 128 ГБ и 12 ГБ / 256 ГБ.

Realme GT 2 поставляется с процессором Snapdragon 888 SoC и загружает Android 12 с оболочкой Realme UI 3.0. Он оснащен 6,62-дюймовым экраном FullHD+ AMOLED с частотой 120 Гц, сканером отпечатков пальцев и отверстием в верхнем левом углу для 16-мегапиксельной селфи-камеры.

Задняя панель смартфона представляет собой прямоугольный островок с двумя модулями светодиодной вспышки и тремя камерами — 50-мегапиксельной основной, 8-мегапиксельной сверхширокоугольной и 2-мегапиксельной макросъемкой.

Остальные особенности Realme GT 2 включают стереодинамики, поддержку Dolby Atmos, сертификацию Hi-Res, NFC и аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой 65 Вт.