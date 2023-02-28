Realme GT 3 с 240-Вт зарядкой оценили в 650 долларов

Компания Realme в рамках выставки MWC 2023 представила смартфон Realme GT 3, который является глобальной версией уже выпущенного в Китае Realme GT Neo5. В отличие от последнего, базовая версия новинки оснащается 128 ГБ флеш-памяти, а не 256 ГБ. Её цена составляет 650 долларов, в то время как в Поднебесной за смартфон просят 385 долларов. Впрочем, у Realme GT3 все версии поддерживают 240-Вт зарядку, в то время как в Китае её получили только два старших варианта по цене от 470 долларов.

Смартфон также оснащается 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с кадровой частотой 144 Гц, разрешением 1,5K, ШИМ 2160 Гц, яркостью 1400 кд/м2 и нижней рамкой толщиной 2,31 мм, производительной платформой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, подсветкой Halo RGB с 25 цветами, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony IMX890 с OIS, HyperShot 2.0 и Turbo RAW), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, а также селфи-камерой на 16 Мп.
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