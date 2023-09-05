Realme GT 5 Pro получит SoC Snapdragon 8 Gen 3

Несколько дней назад компания Realme представила смартфон Realme GT 5 с пока еще актуальным топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, но в этом году китайский производитель выпустит еще более продвинутую модель. Ею станет Realme GT 5 Pro, которую могут представить в ноябре или декабре этого года.

По данным авторитетного информатора Digital Chat Station, смартфон оснастят еще не представленной флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, до 24 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ флеш-памяти, продвинутой системой охлаждения, скруглённым 2K-дисплеем с быстрым ШИМ, аккумулятором ёмкостью 5400 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт соответственно, металлической рамкой, линейным вибромотором, а также основной камерой с главным модулем на основе датчика размера 1/1,4" и 64-Мп перископным модулем с 3-кратным оптическим зумом.