Realme GT 5G Master Edition будет стоить 400 евро

Профильный ресурс 91mobiles поделился рендерами и новыми подробностями о смартфоне Realme GT 5G Master Edition, который разрабатывался совместно с дизайнером Наото Фукасавой. Итак, аппарат получит производительную восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 870, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 108 Мп, 13 Мп и 2 Мп вместо 64-Мп камеры у стандартной модели, 6,5-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 65 Вт. Помимо белой и коричневой расцветок, будет и белый вариант с кожаными полосками. Новинка выйдет в версиях с 8/128 или 12/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти по цене в 400 и 450 евро.

Комментарии и отзывы Realme GT 5G Master Edition
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