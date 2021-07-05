Realme GT 5G Master Edition будет стоить 400 евро

Профильный ресурс 91mobiles поделился рендерами и новыми подробностями о смартфоне Realme GT 5G Master Edition, который разрабатывался совместно с дизайнером Наото Фукасавой. Итак, аппарат получит производительную восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 870, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 108 Мп, 13 Мп и 2 Мп вместо 64-Мп камеры у стандартной модели, 6,5-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 65 Вт. Помимо белой и коричневой расцветок, будет и белый вариант с кожаными полосками. Новинка выйдет в версиях с 8/128 или 12/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти по цене в 400 и 450 евро.